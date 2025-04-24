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        Adana'da ciple motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:38
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        Adana'da ciple motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kozan-İmamoğlu kara yolunda 01 KY 136 plakalı cip, motosikletle çarpıştı.

        Kazada yola savrulan motosiklette bulunan S.K. (21) ile H.C.S. (22) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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