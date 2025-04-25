Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A, tanıklar G.B. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan tanık G.B, olayda hayatını kaybeden Batuhan Bulut'un (23), amcasının torunu olduğunu belirterek, "Sanık A.A'nın boşandığı eşi C.S. ile maktul Batuhan Bulut arasında ilişki bulunduğuna dair bilgim yoktur. Olayın olduğu gün akşam saatlerinde A.A'nın evinin bulunduğu yerden silah sesleri duydum. Olay yerine gittiğimde Batuhan'ı aracın içine koymuşlardı. Daha sonra mahalle muhtarının yanına gittim. Buraya gelen kişiler Batuhan'ı A.A'nın vurduğunu söylediler. Silah sesleri ardı arkasına geldi. Ancak olayda karşılıklı ya da tek yönlü ateş edildiğine ilişkin bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

        Diğer tanık S.A. ise maktul Batuhan Bulut'un görümcesinin oğlu olduğunu, cinayete ilişkin bilgisi ve görgüsünün olmadığını söyledi.

        Savunması alınan sanık A.A. ise önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Batuhan'ı öldürme amacım yoktu. Olay anında direkt bana silah çekti. Ben hedef gözetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki taraf avukatı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasının cinayet öncesinde kapatıldığını öne sürerek, "Ayrıca avluda bulunan aydınlatma dahi kapatılmıştır. Bu cinayet tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Maktul Batuhan Bulut'un elinde silah bulunduğuna dair bulgu yoktur. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, cinayetin meydana geldiği yerde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanacak raporun beklenilmesine, tutuklama şartlarında bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından sanığın mevcut halinin devamına, bu celseye gelmeyen tanıkların gelecek duruşma dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te iddiaya göre, boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte yaşamaya başladığı eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yeğeni Batuhan Bulut'u evlerinin önünde silahla öldürdüğü gerekçesiyle dayısı A.A. (35) tutuklanmıştı. Sanık A.A. hakkında savcılıkça, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        Talasemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, kardeşinin kordon kanıyla sağlığına ka...
        Talasemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, kardeşinin kordon kanıyla sağlığına ka...
        Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı
        Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı
        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı
        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi