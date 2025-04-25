Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mücadelemizi Kur'an'ın yolunda yapıyoruz. Resulullah'ın yolunda mücadelemizi veriyoruz. Çünkü Resulullah'ın bize müjdesi, emaneti, vasiyeti var. Onun vasiyetini yerine getiriyoruz." dedi.

Erbaş, kentteki programları kapsamında Yüreğir ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Tepeli tarafından yaptırılan Tepelizade Camisi ve Hafızlık Erkek Kur'an Kursu açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, başkanlık olarak en önemli faaliyet alanlarının cami ve Kur'an kursları olduğunu söyledi.

Türkiye'de cami sayısının 90 bini aştığını belirten Erbaş, "Ülkemizde 30 bin kadar Kur'an kursumuz var. Bunların 2 bin kadarı yatılı. Bu Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 100 bin civarında çocuğumuz, gencimiz eğitim alıyor. Bir kısmı hafızlık eğitiminde, hafızlık hazırlık kurslarında, bir kısmı hafızlığa başlamış, bir kısmı da bitirmiş, İslami ilimleri tedris ediyorlar." diye konuştu.

Ali Erbaş, daha sonra Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Yüreğir Merkez Camisi'nin açılışına katıldı.

Bu camiyle Adana'da 18 cami inşaatının tamamlandığını belirten Erbaş, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erbaş, Kur'an merasimlerinin ayrı bir yeri olduğuna değinerek, "En hayırlıların bulunduğu mekandayız. Kur'an'ı öğrenenler, öğretenler ve hafızlarımız burada. Farkında mısınız? Şu anda melekler yukarıda kanatlarını germişler, bizim için sağanak sağanak rahmet yağdırıyorlar. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - "Mücadelemizi Kur'an'ın yolunda yapıyoruz" Devlet ve millet olarak mücadele ettiklerini belirten Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mücadelemizi Kur'an'ın yolunda yapıyoruz. Resulullah'ın yolunda mücadelemizi veriyoruz. Çünkü Resulullah'ın bize müjdesi, emaneti, vasiyeti var. Onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı diğeri de Resulü'nün sünneti' buyuruyor. İşte Ya Resulullah, senin ümmetin olarak bu vasiyetine uyuyoruz, vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte burada ümmetinin bir bölümü. 500'e yakın ümmetinin gençleri senin vasiyetini yerine getirdi."