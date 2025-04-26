Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

        Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

        Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

        Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.

        Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak sele neden oldu
        Adana'da sağanak sele neden oldu
        Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        Kolorektal kanser ön tanısı; kusma, kanama ve karın şişliğine dikkat
        Kolorektal kanser ön tanısı; kusma, kanama ve karın şişliğine dikkat
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuştu...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuştu...
        Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası