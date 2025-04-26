Adana'da sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü

Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.

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