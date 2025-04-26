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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:43
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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Naif Batu'nun kullandığı traktör, Büyükçıldırım Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin devrilen traktörün altından çıkardığı Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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