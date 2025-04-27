Ceyhan'da 712 kök kenevir ele geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 712 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 712 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirilen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 712 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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