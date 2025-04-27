Ceyhan'da 712 kök kenevir ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirilen adrese operasyon düzenledi.

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