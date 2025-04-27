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        Ceyhan'da 712 kök kenevir ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 712 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:18
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        Ceyhan'da 712 kök kenevir ele geçirildi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 712 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirilen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 712 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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