Adana'da Akdeniz ÜPAK'ın 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kurumun, ekonomiye yeni ivme kazandıracağını belirten Bilgiç, "Gelecek vizyonumuz ve ortaya koyduğumuz hedeflerimizle tarım ürünlerinin üretiminden ticaretine kadar alım ve satımı aracılı sistemle daha iyi noktalara taşıyacağız. Bölgenin tarımsal potansiyeli giderek artacak ve üretilen ürünler gerçek değerinde işlem görecek." ifadelerini kullandı.

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