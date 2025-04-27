Motokros tutkunları Adana'da buluştu
Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı.
Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.
Gösteriyi izlemeye gelenler de sürücülerin heyecanına ortak oldu.
Yarış sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
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