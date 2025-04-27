Motokros tutkunları Adana'da buluştu

Gösteriyi izlemeye gelenler de sürücülerin heyecanına ortak oldu.

Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

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