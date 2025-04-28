Adana'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.
Akkapı Mahallesi'nde E.Y'nin evinin önüne koyduğu motosikleti çalındı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin İsmail K. (29) olduğunu belirledi.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin motosikleti çalarak bölgeden uzaklaşması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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