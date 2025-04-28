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        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:14
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        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, D.A. ve. Ş.Ç. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y. ve O.T. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan A.A, savunmasında, olay günü arkadaşlarıyla Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda çay içtiği sırada yanlarında gelen müşteki R.C'nin küfrettiğini iddia etti.

        Tartışmanın ardından arbede çıktığını anlatan A.A, "R.C. bıçakla bize saldırdı. Arbede sırasında yere düştüm. Zaten olay yerine polisler geldi. R.C'nin bıçaklandığı anı görmedim." dedi.

        Ş.Ç. de müştekinin kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek, "Arbede sırasında R.C'ye bıçakla vurdum. Kendimi korumak için bu eylemi yaptım ve polise teslim oldum." diye konuştu.

        Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ş.Ç'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin (26) bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan A.A, D.A. ve Ş.Ç. tutuklanmış, İ.F, M.C.Y. ve O.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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