Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, D.A. ve. Ş.Ç. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y. ve O.T. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan A.A, savunmasında, olay günü arkadaşlarıyla Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda çay içtiği sırada yanlarında gelen müşteki R.C'nin küfrettiğini iddia etti.

Tartışmanın ardından arbede çıktığını anlatan A.A, "R.C. bıçakla bize saldırdı. Arbede sırasında yere düştüm. Zaten olay yerine polisler geldi. R.C'nin bıçaklandığı anı görmedim." dedi.

Ş.Ç. de müştekinin kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek, "Arbede sırasında R.C'ye bıçakla vurdum. Kendimi korumak için bu eylemi yaptım ve polise teslim oldum." diye konuştu.