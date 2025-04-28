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        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:47
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        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-28 Nisan'da 37 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 5,53 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Trafik denetiminde de 100 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 26 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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