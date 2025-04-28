Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-28 Nisan'da 37 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 5,53 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 100 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 26 aracı trafikten men etti.
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