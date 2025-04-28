Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Özbilen Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş, eşini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ş. burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Şüpheli S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini bıçakla öldürdü
        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:
        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:
        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı
        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı
        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklan...
        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklan...
        50 milyon lira dolandırıcılıkla yargılanan eski kaymakama 70 yıl hapis ceza...
        50 milyon lira dolandırıcılıkla yargılanan eski kaymakama 70 yıl hapis ceza...
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında...
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında...