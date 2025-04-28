Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.Ş. burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Özbilen Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş, eşini bıçakla yaraladı.

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