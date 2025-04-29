Adana'da minibüs bilgi ekranına "canlı bomba" mesajı gönderen zanlı yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mesajın minibüsün bağlı olduğu kooperatifte çalışan Kenan A. (50) tarafından gönderildiğini belirledi.

Merkez ilçeler Seyhan ile Çukurova arasında yolcu taşıyan bir minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" içerikli uyarı mesajı gönderildi.

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