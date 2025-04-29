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        Adana'da minibüs bilgi ekranına "canlı bomba" mesajı gönderen zanlı yakalandı

        Adana'da şehir içi yolcu taşıyan minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" uyarısı içeren mesaj gönderen durak çalışanı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:12
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        Adana'da minibüs bilgi ekranına "canlı bomba" mesajı gönderen zanlı yakalandı
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        Adana'da şehir içi yolcu taşıyan minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" uyarısı içeren mesaj gönderen durak çalışanı, gözaltına alındı.

        Merkez ilçeler Seyhan ile Çukurova arasında yolcu taşıyan bir minibüsün bilgi ekranına "canlı bomba" içerikli uyarı mesajı gönderildi.

        Minibüsteki yolculardan biri bilgi ekranındaki mesajı cep telefonuyla fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

        Fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mesajın minibüsün bağlı olduğu kooperatifte çalışan Kenan A. (50) tarafından gönderildiğini belirledi.

        Gözaltına alınan Kenan A, emniyetteki ifadesinde, mesajı aracın sürücüsü olan arkadaşına şaka amacıyla gönderdiğini belirtti.

        Kenan A. hakkında "halkı korku ve paniğe sevk etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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