Karaisalı'da öğretmenler ve öğrenciler şiir dinletisi sundu

Programa, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Özdemir de katıldı.

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