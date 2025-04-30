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        Adana'da kumar oynatılan iş yeri canlı yayından belirlendi

        Adana'da polis ekipleri, sosyal medyadaki canlı yayından yola çıkarak operasyon düzenlediği iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:29
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        Adana'da kumar oynatılan iş yeri canlı yayından belirlendi
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        Adana'da polis ekipleri, sosyal medyadaki canlı yayından yola çıkarak operasyon düzenlediği iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tombala çekilişi yoluyla kumar oynatıp bunu sosyal medyada açtığı canlı yayınla duyuran bir kişinin peşine düştü.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı saptanan 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza uygulandı.

        Buradaki 4 bin 95 lira, 91 tombala kartı ve tombala pulu olarak kullanılan 395 cıvata puluna el konuldu.

        Kumar oynatıp sosyal medyada canlı yayınlayan işletme sahibi B.A. (41) hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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