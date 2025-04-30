Adana'da evlenecek gençlere alışverişlerinde indirim sağlanması amacıyla protokol imzalandı

Adana'da evlenecek gençlere yapacakları alışverişlerde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında, Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda imzalanan protokolle, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı mobilyacılar, beyaz eşyacılar, kunduracılar, kuaförler ve terziler, evlilik hazırlığındaki çiftlere yüzde 15'lik indirim yapacak.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende, aile yapısının güçlü olmasının Türk toplumunu diğer toplumlardan ayırdığını söyledi.

Toplumun her bireyinin ailenin öneminin farkında olduğunu belirten Köşger, "Son dönemde maalesef Türk toplumunun temeli olan aile yapısına yönelik sistematik saldırılar, aile yapısını çökertmeye yönelik birtakım gelişmeler var. Bunu bütün toplum kesimleriyle işbirliği halinde terse çevirmemiz lazım. Toplumumuzun vazgeçilmezi, esası olan aile yapısını güçlendirecek, gençlerin yuva kurmasını teşvik edecek tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.