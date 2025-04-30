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        Adana'da korsan taşımacılık yapan 356 sürücüye ceza uygulandı

        Adana'da yılbaşından bu yana trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 356 sürücüye toplam 11 milyon 997 bin 373 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:37
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        Adana'da korsan taşımacılık yapan 356 sürücüye ceza uygulandı
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        Adana'da yılbaşından bu yana trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 356 sürücüye toplam 11 milyon 997 bin 373 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevzuata aykırı taşımacılık yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları belirlenen 356 sürücüye toplam 11 milyon 997 bin 373 lira ceza uygulandı, 334 araç 60 gün trafikten men edildi.

        Kentte benzer denetimlerin süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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