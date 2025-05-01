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        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Adana, Mersin ve Hatay'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:02
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        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Adana, Mersin ve Hatay'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Adana'da Gazipaşa Bulvarı Kasım Gülek Köprüsü girişinde toplanan bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

        Bayrak, flama ve döviz taşıyan katılımcılar, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Eğitim-Sen Şube Sekreteri Cudi İmrek, meydanda düzenlenen programda konuşma yaptı.

        - Mersin

        Mersin'deki kutlama programları kapsamında Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanında toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

        Katılımcılar bayraklar ve dövizler taşıyıp slogan attı, yürüyüş sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Alandaki konuşmaların ardından işçiler halay çekti.

        Müzisyen Hüseyin Turan'ın konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Öte yandan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mersin İl Başkanlığı öncülüğünde Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler de basın açıklaması yaptı.

        - Hatay

        Hatay'da Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Şükrü Güçlü Bulvarı'na yürüdü.

        Burada kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

        İskenderun ilçesinde de bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, slogan atarak Ulucami Caddesi'nden Tren Garı'na kadar yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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