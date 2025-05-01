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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'ya ziyaret

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:57
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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'ya ziyaret
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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

        Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.

        İlahilerin ve duaların okunduğu programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Programa, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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