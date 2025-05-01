Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'ya ziyaret

İlahilerin ve duaların okunduğu programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

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