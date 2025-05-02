Adana'da 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırda narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.
Tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis, tır sürücüsü ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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