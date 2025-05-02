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        Adana'da 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:55
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        Adana'da 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi
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        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırda narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

        Tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Polis, tır sürücüsü ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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