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        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:37
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        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 600 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayın zanlılarının O.K. ve S.Ç. olduğunu tespit etti.

        Şüpheliler adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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