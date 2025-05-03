Adana'da sulama kanalına düşen kişi kurtarıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Ertuğrul Uluman'ı (54) Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenirken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler gelene kadar vatandaşlar suya atlayarak Uluman'ı sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uluman'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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