Adana'da sepetli motosikletin devrilme anı araç kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Ö.T'nin kullandığı plakası belirlenemeyen sepetli motosiklet, yaya geçidinden geçerken otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.
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