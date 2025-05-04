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        Adana'da sepetli motosikletin devrilme anı araç kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:20
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        Adana'da sepetli motosikletin devrilme anı araç kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sepetli motosikletin devrildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Fevzipaşa Mahallesi'nde Ö.T'nin kullandığı plakası belirlenemeyen sepetli motosiklet, yaya geçidinden geçerken otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

        Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet devrildi.

        Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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