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        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı

        Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:20
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        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı
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        Adana'nın Ceyhan Belediyesi sınırları içerisinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk, esnafın yardımıyla yara almadan kurtuldu.

        Ceyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Ulus Mahallesi'nde 2 çocuk oyun oynadıkları sırada, sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

        Olayı gören esnafın müdahalesiyle sahipsiz köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

        Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, sahipsiz köpeklerin kovaladığı çocuklardan birinin araçların arasına kaçtığı ve köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine esnafın çocuğu kurtardığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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