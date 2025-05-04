Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur Gülter
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş), Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu)
Göztepe: Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Emersonn), Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Romulo
Goller: Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 9 Nielsen (Göztepe), Dk. 33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan, Dk. 66 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare, Dk. 62 Dennis, Dk. 84 Talha Altıkardeş (Göztepe)
ADANA
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