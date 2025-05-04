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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Onur Gülter

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş), Burhan Ersoy (Dk. 27 Alioui), Tolga Kalender, Maestro, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Aimbetov), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu)

        Göztepe: Lis, Taha Altınkardeş, Ahmet Ildız (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Emersonn), Dennis, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Romulo

        Goller: Dk. 3 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 9 Nielsen (Göztepe), Dk. 33 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 İzzet Çelik, Dk. 26 Tayfun Aydoğan, Dk. 66 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 42 Nazım Sangare, Dk. 62 Dennis, Dk. 84 Talha Altıkardeş (Göztepe)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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