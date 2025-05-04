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        Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:47 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:47
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        Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, ﻿3 puan aldıkları için çok mutu olduklarını söyledi.

        Maça çok iyi başladıklarını belirten Bulgar teknik adam, "İlk 20 dakikada iki gol bulduk ve bunun ardından da iki üç tane çok fırsattan yararlanamadık. Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bu gol bizi biraz baskı altına aldı diyebilirim. Ama bu kesinlikle bir bahane olmamalı. Belki de oyuncularım benim söylediklerimi ilk 20 dakikada iyi dinledi." diye konuştu.

        Göztepe forması giyen her oyuncunun her şeyini vermesi gerektiğini dile getiren Stoilov, şunları kaydetti:

        "Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler oluyor. Rekabet ortamında bir azalma oluşuyor. Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar ne kadar oynarsa sonuna kadar mücadele etmeli. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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