Saimbeyli'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Avcıpınarı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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