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        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:23
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        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak yaralandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen motosikletin sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

        Motosikletin devrilmesi sonucu motosikletteki Ahmet E. ve Çağlar B. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavilerinin ardından taburcu edilen 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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