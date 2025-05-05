Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı
Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti.
Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti.
Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, traktörünü düğün aracı olarak kullanmaya karar verdi.
Duru, gelin Esra Şahin'i babaevinden, kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.
Araçla ilçede bir süre tur attıktan sonra Tenkerli Mahallesi'ndeki Camız Gölü Festival Alanı'na gelen çift, buradaki törende evlendi.
Duru, gazetecilere, çiftçi bir aileden geldiği için traktörün düğün arabası olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.
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