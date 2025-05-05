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        Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı

        Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:28
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        Adanalı çift traktörü düğün arabası yaptı
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        Adana'nın Feke ilçesinde dünyaevine giren çift, düğüne süsledikleri traktörle gitti.

        Çiftçilikle uğraşan Ahmet Duru, traktörünü düğün aracı olarak kullanmaya karar verdi.

        Duru, gelin Esra Şahin'i babaevinden, kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.

        Araçla ilçede bir süre tur attıktan sonra Tenkerli Mahallesi'ndeki Camız Gölü Festival Alanı'na gelen çift, buradaki törende evlendi.

        Duru, gazetecilere, çiftçi bir aileden geldiği için traktörün düğün arabası olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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