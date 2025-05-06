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        Adana'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:43
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        Adana'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, Levent Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri motosikletli 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayıp kaçan şüpheliler, yol kenarına otomatik tabanca attı. Motosiklet sürücüsü B.B. (17) ve arkasındaki M.A. (17), kovalamaca sonucu yakalandı.

        Zanlılardan M.A'nın üst aramasında tabanca ele geçiren ekipler, yol kenarına atılan otomatik tabancayı da buldu.

        Silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve M.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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