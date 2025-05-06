Adana'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, Levent Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri motosikletli 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayıp kaçan şüpheliler, yol kenarına otomatik tabanca attı. Motosiklet sürücüsü B.B. (17) ve arkasındaki M.A. (17), kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlılardan M.A'nın üst aramasında tabanca ele geçiren ekipler, yol kenarına atılan otomatik tabancayı da buldu.
Silahlı saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve M.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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