Saimbeyli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Belediye Başkanı Mahmut Dal da şenliğe katılımdan memnun olduklarını kaydetti.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hıdırellez’in birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, vatandaşlar baharın gelişini halaylar ve türküler eşliğinde kutladı.

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