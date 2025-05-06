Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine ziyarette bulundu.

        Köşger ziyaretinde, Başhekim Yardımcısı Yunus Emre Yıldırım'ın sunumunu dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görenlerle bir araya gelen Köşger, yapılan çalışmaları inceledi, tedavi görenlerle sohbet etti.

        Köşger'e ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Adana'da öğrencinin esnafı bulamayınca aldığı suların parasını bırakıp ayrı...
        Adana'da öğrencinin esnafı bulamayınca aldığı suların parasını bırakıp ayrı...
        Saimbeyli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Saimbeyli'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanması sürdü
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanması sürdü
        Market sahibini bulamayınca aldıklarının ücretini tezgaha bıraktı (2)
        Market sahibini bulamayınca aldıklarının ücretini tezgaha bıraktı (2)
        Adana'da araçtan havaya ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da araçtan havaya ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Dayak yediği sokakta havaya ateş açan şüpheli ve arkadaşı yakalandı
        Dayak yediği sokakta havaya ateş açan şüpheli ve arkadaşı yakalandı