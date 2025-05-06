Adana Valisi Köşger Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti

Köşger'e ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görenlerle bir araya gelen Köşger, yapılan çalışmaları inceledi, tedavi görenlerle sohbet etti.

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