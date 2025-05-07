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        Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen motosikletteki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:37
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        Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen motosikletteki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla motosikletli 2 kişiyi takibe aldı.

        Ekipler, motosikleti durdurarak yaptıkları aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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