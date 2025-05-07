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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:48
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        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun dava dosyasına henüz gelmediğini taraflara bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, kooperatif başkanlığı yaptığını ve müteahhit olmadığını söyledi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şevik, şöyle devam etti:

        "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Çiftçilik yapan bir insanım. Çalışma saatlerim daha uygun olduğu için kooperatif üyeleri beni kooperatif başkanı seçti. Kooperatif üyelerinin çoğu da benim akrabam ya da arkadaşımdı. Kooperatif emanet usulü faaliyette bulundu. Herhangi bir kar amacı güdülmedi. Yıkılan B Blok'ta ben de pay sahibiyim. İnşaatı kontrol görevi o dönemde fenni mesule aitti. Ben sadece evrak takibini yaptım. İnşaat konusunda bir sorumluluğum olmamıştır. Deprem nedeniyle binada insanlar hayatını kaybetti, bende üzgünüm. Depremden bir gün sonra polis merkezine giderek telefon numaramı bıraktım. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı da apartmanın yıkılmasında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, "Beraatimi ve hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Müşteki A.Ü. ise depremde annesini kaybettiğini ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Önceki celselerde yıkılan binanın 5'inci katındaki 9 numaralı dairesinde kolon kesildiği ve kapsamlı tadilat yapıldığı şeklinde iddiaların dile getirildiğini hatırlatan A.Ü. şöyle konuştu:

        "Bu dairede ağabeyim ve annem yaşıyordu. Ben de deprem öncesinde bu binada annemle yaşadım. Hiçbir zaman bu dairede kapsamlı tadilat yapılmamıştır. Sadece yerlere parke yapıldı. Ayrıca kapı pencere değiştirildi. Bu işlemler yapılırken de taşıyıcı sistemlere bir zarar verilmedi. Apartmanın aylık toplantıları oluyordu. Bu toplantılarda hiçbir şekilde yağmur nedeniyle zemine su birikmesi sorunu konuşulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim."

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, sanıkların kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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