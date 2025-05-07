Aladağ'da ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesinde buluştu

Dölekli İlk ve Ortaokulu Müdürü Tuğba Dıkı, projeyle öğrencilerin sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, proje kapsamında Dölekli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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