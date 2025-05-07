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        Aladağ'da ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesinde buluştu

        Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesi kapsamında birlikte vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:18
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        Aladağ'da ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesinde buluştu
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesi kapsamında birlikte vakit geçirdi.

        Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, proje kapsamında Dölekli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okula kırtasiye malzemesi desteği sunulan ziyarette liseliler, ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

        Dölekli İlk ve Ortaokulu Müdürü Tuğba Dıkı, projeyle öğrencilerin sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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