Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yeniden yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 Haziran 2023'te, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen minibüs şoförü M.T, kavga sırasında ona yardım ettiği öne sürülen A.K. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, olay günü Kalan ve M.T. arasında yolcu almak için durakta uzun süre beklenmesi nedeniyle kavga çıktığını, tarafların kavga sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığını, A.K'nin de Kalan'ı darbettiğini belirtti.

Bilirkişi raporunda yer alan, dolmuşun kamera görüntülerinde, M.T'nin telefonla aradığı kişiye, "Bıçak yedim, onu da vurdum" dediğini aktaran savcı, sanıklardan M.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan A.K'nin ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.