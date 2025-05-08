Adana'da kurbanlık satış fiyatları belirlendi

Adana'da Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığınca kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi.

Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyunun kilogram fiyatı 300 lira, tosunun 310 lira, tekenin 300 lira ve düvenin ise kilogram fiyatı 280 lira olarak açıklandı.

Kıyma çekiminin kilogramı 20 liradan yapılırken kesim ücreti ise küçükbaş hayvan için 1500 lira, büyükbaş hayvan için 8 bin lira olarak belirlendi.