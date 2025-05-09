Eskrimci Umut İpek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

Adana Eskrim Spor Kulübü sporcusu Umut İpek, Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek 10-12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Eskrimci Umut İpek (12), Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak şampiyonanın hazırlıklarını Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda antrenör Atakan Akçay eşliğinde tamamladı.

Eskrimle yaklaşık 5 yıldır ilgilendiğini belirten Umut, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Umut, daha önce bölgesel turnuvalarda şampiyonlukların yanı sıra gümüş ve bronz madalya kazandığını anlatarak, Muğla'daki organizasyondan da dereceyle dönmek istediğini kaydetti.

Yarın başlayacak organizasyonda Umut İpek, 14 yaş altı erkek ve 12 yaş altı erkek flöre kategorisinde ter dökecek.