Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 7 Mayıs'ta eski eşi Neriman O'yu (54) alt geçitten indiği sırada tabancayla vurarak öldüren ve bu sırada oğlu Caner N. (22) tarafından darbedilen Mehmet Ali N'nin (58) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen cinayet zanlısı Mehmet Ali N'yi gözaltına aldı.

        Mehmet Ali N'nin ifadesinde, eski eşi Neriman O. ile konuşmak için olay yerine gittiğinde oğlu Caner N. ile karşılaştığını ve aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

        Tartışmanın ardından yaşanan arbede sırasında yanındaki tabancayla iki kez ateş ettiğini belirten Mehmet Ali N, oğlu tarafından darbedilmesi nedeniyle baygınlık geçirdiğini iddia etti.

        Mehmet Ali N, ayıldığında kendisini hastanede bulduğunu ve ateş ettiği esnada eski eşi Neriman O’nun vurulduğunu görmediğini ileri sürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Neriman O, 7 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada eski eşi Mehmet Ali N. tarafından tabancayla başından vurularak yaşamını yitirmişti. Kendisine engel olmak isteyen oğlu Caner N. ile aralarında çıkan arbedede yaralanan cinayet zanlısı Mehmet Ali N, hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Otomobil bagajında ve kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada
        Otomobil bagajında ve kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada
        Eskrimci Umut İpek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek
        Eskrimci Umut İpek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek
        Eski eşini öldüren şüpheli: Belimde silahım vardı, çıkarıp 2 kez ateş ettim
        Eski eşini öldüren şüpheli: Belimde silahım vardı, çıkarıp 2 kez ateş ettim
        Alzheimer hastası kadınlar, Akdeniz mutfağından yöresel lezzetler sundu
        Alzheimer hastası kadınlar, Akdeniz mutfağından yöresel lezzetler sundu
        Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu
        Adana'da cinayet sanığının müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu