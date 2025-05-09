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        Adana'da 14 kişinin otomobilde bagaj ve kaputu da kullanarak yolculuk etmesi kamerada

        Adana'da 14 kişinin bir otomobilde bagaj ve motor kaputunu da kullanarak yolculuk etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:37
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        Adana'da 14 kişinin otomobilde bagaj ve kaputu da kullanarak yolculuk etmesi kamerada
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        Adana'da 14 kişinin bir otomobilde bagaj ve motor kaputunu da kullanarak yolculuk etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 5 kişilik otomobile 14 kişi binerek yolculuk etti.

        İçerisinde 7, motor kaputunda 4, bagajında ise 3 kişinin bulunduğu otomobil, ara sokaklarda ilerlemeyi sürdürdü.

        Bu durumu fark eden bir vatandaş, cep telefonuyla yaşananları kayda aldı.

        Görüntülerde, otomobilin arka koltuğunda oturanların bulundukları yerde sıkıştıkları için aracın kapısını kapatamadıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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