Adana'da 14 kişinin otomobilde bagaj ve kaputu da kullanarak yolculuk etmesi kamerada Adana'da 14 kişinin bir otomobilde bagaj ve motor kaputunu da kullanarak yolculuk etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:37 facebook

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