Adana'da 14 kişinin otomobilde bagaj ve kaputu da kullanarak yolculuk etmesi kamerada
Adana'da 14 kişinin bir otomobilde bagaj ve motor kaputunu da kullanarak yolculuk etmesi cep telefonuyla görüntülendi.
Adana'da 14 kişinin bir otomobilde bagaj ve motor kaputunu da kullanarak yolculuk etmesi cep telefonuyla görüntülendi.
Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 5 kişilik otomobile 14 kişi binerek yolculuk etti.
İçerisinde 7, motor kaputunda 4, bagajında ise 3 kişinin bulunduğu otomobil, ara sokaklarda ilerlemeyi sürdürdü.
Bu durumu fark eden bir vatandaş, cep telefonuyla yaşananları kayda aldı.
Görüntülerde, otomobilin arka koltuğunda oturanların bulundukları yerde sıkıştıkları için aracın kapısını kapatamadıkları görülüyor.
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