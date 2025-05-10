Adana'da çöp konteynerinde kafatası bulundu

Zenginoğlu, kafatasının bir insana ait olabileceğini düşündüklerinden dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını kaydetti.

Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, gazetecilere, iş arkadaşı İsa K'nin çöpü döktükten sonra sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını söyledi.

Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K, çöp döktüğü konteynerde kafatası olduğunu gördü.

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