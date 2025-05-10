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        Adana'da çöp konteynerinde kafatası bulundu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:00
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        Adana'da çöp konteynerinde kafatası bulundu
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatası incelemeye alındı.

        Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K, çöp döktüğü konteynerde kafatası olduğunu gördü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinin ardından kafatası, detaylı kontrol için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, gazetecilere, iş arkadaşı İsa K'nin çöpü döktükten sonra sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını söyledi.

        Zenginoğlu, kafatasının bir insana ait olabileceğini düşündüklerinden dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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