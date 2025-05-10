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        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:54
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        Adana'da kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kavga ettiği kişiyi kesici aletle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Akdeniz Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta, Aydın G. ve Tevfik A. arasında iddiaya göre çocuklarının tartışması nedeniyle kavga çıktı.

        Kavga sırasında kesici aletle yaralanan Aydın G, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Tevfik A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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