Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç ve YEDAM Klinik Psikoloğu Mihriban Taşpınar Çağlıyan da konuya ilişkin sunum yaptı.

Etkinlikte, ekran, alkol, madde ve tütün bağımlılıkları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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