Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, 2015-2024 yıllarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri, Adana'da kaçak çalıştıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, H.A, H.H, M.H. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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