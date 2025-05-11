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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:46
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlıların, 2015-2024 yıllarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri, Adana'da kaçak çalıştıkları belirlendi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, H.A, H.H, M.H. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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