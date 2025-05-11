Yumurtalık'ta "Motosiklet Festivali" düzenlendi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, festivaldeki konuşmasında, "81 ilden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Festivalimiz, doğa, tarih ve denizle iç içe unutulmaz anlara sahne oldu." dedi.

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