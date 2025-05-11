Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'dan Anneler Günü ziyareti
Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Yılancıoğlu, gazi annesi Ballı Duran ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın annesi Fadime Yılmaz'ı ziyaret etti.
Şube müdürleri ile öğrencilerin eşlik ettiği Yılancıoğlu, Duran ve Yılmaz'ın Anneler Günü'nü kutladı.
Ziyarette annelere çiçek verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.