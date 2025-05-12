Çukurova Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası kutlandı

Adana'da Hemşireler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ÇÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Mesleğin önemini anlatan Yıldızdaş, "Hemşirelik, hastaya dokunan el, kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan ses, tedavi sürecinin devamını sağlayan emektir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisini sergiledi.​​​​​​​​​​​​​​