Adana'da ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu.
Tatarlı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında ahırda bulunan 11 küçükbaş hayvan telef oldu.
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