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        Adana'da ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:17
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        Adana'da ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde ahırda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Tatarlı Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında ahırda bulunan 11 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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