Adana'da çöp konteynerinde bulunan kafatasını bir doktorun eşinin attığı belirlendi

Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K'nin, 10 Mayıs'ta çöp döktüğü konteynerde bulduğu kafatası, detaylı kontrol için Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

İfadesine başvurulan G.I.S, seminer için Van'a giden doktor kocası G.S'nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attığını beyan etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde bulunan kafatasının bir doktorun eşi tarafından atıldığı tespit edildi.

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