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        Depremde yıkılan apartmanla ilgili yeni bilirkişi raporunda "projeye aykırı imalat" vurgusu

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, binanın inşasında projeye ve yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:09
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        Depremde yıkılan apartmanla ilgili yeni bilirkişi raporunda "projeye aykırı imalat" vurgusu
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, binanın inşasında projeye ve yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik'in tutuklu, fenni mesul ve inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın ise tutuksuz yargılandığı davanın dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 6 akademisyenin hazırladığı 68 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

        Yapının 1997'deki imar durumunun incelendiği raporda, parsele en fazla 5 katlı inşaat yapılabileceğinin görüldüğü, B Blok'un kat sayısı ile emsal oranının imar durumuyla uyumsuz olduğu kaydedildi.

        Raporda, blokun zeminindeki iş yerinin tadilatla 2 iş yerine çevrildiği, bu nedenle apartman girişinin mimari projeye aykırı şekilde değiştirildiği aktarıldı.

        Analiz sonucuna göre blokun yıkımının, Kahramanmaraş merkezli ilk depremden kaynaklandığı ifade edilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Yapının dış görünüş, plan boyutları ve taşıyıcı sistem düzeninde, projesine aykırı ilave kolonlar, uzatılmış konsollar ve büyütmeler gibi çok önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Dosya kapsamında yer alan belge ve görsellere göre eski apartman girişinin mimari projeye aykırı şekilde dükkana dahil edildiği görülmüştür. Bahsi geçen tadilatlar sırasında bazı bölme duvarlarının kaldırıldığı görülmüştür ancak taşıyıcı sisteme müdahale edilip edilmediği bilinmemektedir."

        Raporda, kirişlerin kolonlara tam oturmadığı ve bu durumun tüm katlarda aynı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Binadan alınan 5 numunenin ortalama dayanım açısından gerekli beton dayanımı sağlamadığı kanaatine varılmıştır." tespiti yapıldı.

        Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasında zeminden kaynaklanan neden bulunmadığı kaydedilen raporda, "Dava dosyasındaki belgelerden elde edilen bilgi ve görüntüler incelendiğinde yapının inşası sırasında projesine aykırı büyütmelerin ve taşıyıcı sistemde farklı uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazı bölümler ve boyutlar açısından mimari projesiyle kısmen uyumsuzluklar olduğu görülmüştür." denildi.

        - "Donatı ve beton yeterli mekanik özelliklere sahip değil"

        Raporda, 6 Şubat 2023'te yapının, tasarımında dikkate alınan deprem kuvvetinden daha azına maruz kaldığı ve zayıf deprem performansı gösterdiği değerlendirmesi paylaşıldı.

        Apartmanın yıkılma nedenlerine ilişkin ise raporda şunlar kaydedildi:

        "Yapının imalatının ve denetiminin deprem davranışına yeterli cevabı verebilecek şekilde yapılmamış olması, mimarisinden ve kat sayısından kaynaklanan narinlik, çökmeden önceki mevcut haliyle projeleri arasındaki uyumsuzlukların ve yerindeki imalatta projeye göre farklı detayların olması, eleman detaylarında deprem yönetmeliğinde belirtilen önemli hususlara uyulmaması, donatı ve betonun yeterli mekanik özelliklere sahip olmaması, imalat ile projedeki uyumsuzlukların denetim aşamasında tespit edilememiş olmasıdır."

        Bilirkişi raporunda, sanıkların kusur derecelerine ilişkin, "Yapım sorumlusu müteahhit, mimari fenni mesul, statik fenni mesul, belediye yapı kontrol birimi ve iskan raporundan sorumlu kişiler asli kusurlu', belediyenin proje kontrol birimi ise tali kusurludur." değerlendirmesi yapıldı.

        Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı B Blok'u inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul ve inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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